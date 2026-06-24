Кипшидзе заявил, что для гипотетического визита папы римского в Россию нет пастырских оснований

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью RTVI выразил мнение, что для гипотетического визита папы римского в Россию нет пастырских оснований. Он отметил, что количество католиков в стране является довольно небольшим, что делает такой визит нецелесообразным с точки зрения пастырской заботы.

Кипшидзе подчеркнул, что любой визит религиозного лидера должен иметь «пастырское измерение», подразумевая, что такие поездки должны быть направлены на встречу с верующими. Он отметил, что когда патриарх Московский и всея Руси посещает другие страны, он обязательно встречается с местными верующими, что является важной частью его миссии.

Кроме того, Кипшидзе указал на то, что папа римский, в отличие от православных патриархов, является главой государства — Ватикана, которое обладает международной правосубъектностью. Это означает, что визиты папы римского имеют не только религиозный, но и государственный, межгосударственный характер. Таким образом, любые визиты папы в другие страны, включая Россию, должны рассматриваться в контексте как религиозных, так и политических отношений.