Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — заявил он.

В обращении Лукашенко отметил, что принципиальность, настойчивость, верность долгу, государственная мудрость, беззаветная преданность Отечеству и твердая воля в защите национальных интересов страны принесли Путину широкое народное признание и уважение иностранных партнеров.

Президент выразил уверенность, что заложенные совместными усилиями основы союзнических отношений и стратегического партнерства между Белоруссией и Россией будут надежным ориентиром для грядущих поколений граждан обеих стран.

Сегодня российскому лидеру исполнилось 73 года. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внуки главы государства поздравляют его с днем рождения так же, как и обычные внуки своих дедушек — тепло и с любовью.