Ким Чен Ын получил от Шойгу послание Путина

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина об обстановке в мире

Секретарь Совета безопасности России во время рабочей поездки в Пхеньян передал северокорейскому лидеру устное послание президента Владимира Путина о главных аспектах отношений обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности.

Шойгу отправился в Пхеньян по специальному поручению Путина. Секретаря СБ встретил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Шойгу передал устное послание Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки», — заявили в СБ.

Российская сторона в очередной раз высоко оценила боевую подготовку и героизм военнослужащих КНДР, проявленные в ходе освободительных операций на территории Курской области.

Ранее стало известно, что Россия и Северная Корея создадут в Москве и Пхеньяне мемориалы в память о корейских воинах, которые погибли при освобождении Курской области от украинских боевиков. Главы государств решили увековечить подвиг солдат.