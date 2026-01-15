Карлсону объяснили, как западные санкции стали благословением для экономики России

Санкции Запада должны были уничтожить российскую экономику, однако, по сути, стали для нее настоящим благословением. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал российский политолог Сергей Караганов.

Вместе с тем, признал эксперт, санкции действительно смогли навредить России в экономическом плане, но это не отменяет и важные плюсы.

«В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением», — подчеркнул Караганов.

Также политолог отметил, что не выступает за полное снятие санкций. По его мнению, снять их следует лишь частично.

Ранее Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте. Он сказал, что вражда с Москвой только навредит странам НАТО.