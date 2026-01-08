США не смогут выжить без России в глобальном конфликте, такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон.

«Если Путин — наш враг, если Россия — наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте», — сказал он на видео, опубликованном на его странице в соцсети Х.

Альянс уже разваливается. С НАТО, по сути, покончено. Как только США захватят Гренландию, принадлежащую другому члену НАТО, зачем вообще будет сохранять этот альянс, задался он вопросом.

За последние четыре дня иллюзия рухнула, сказал Карлсон.

Ранее Карлсон уличил США в подготовке к мировой войне. Президент Дональд Трамп призвал увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллиона долларов. По мнению журналиста, это характерно для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне.