Россия выступила с резкой критикой действий Вашингтона, связанных с блокированием морских путей и захватом танкеров в Карибском бассейне. Об этом в ходе выступления в ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Высокопоставленный дипломат объяснил, что Соединенные Штаты фактически установили морскую блокаду Венесуэлы, прикрываясь лозунгами о борьбе с террористической угрозой и наркотрафиком.

Небензя подчеркнул, что под этим предлогом американские силы уничтожают гражданские суда, это является грубым нарушением международного права.

Представитель Москвы также указал на истинные причины агрессивного поведения Белого дома. Он убежден, что целью США является получение контроля над природными богатствами южноамериканской республики и насильственное свержение действующего руководства страны в Каракасе.

В завершение Небензя добавил, что политика Вашингтона служит предупреждением для всех государств региона. По его мнению, США демонстрируют готовность признавать суверенитет соседей лишь в тех случаях, когда это приносит прямую выгоду американской стороне.

Администрация Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет его в наркотрафике. Осенью США отправили в Карибский бассейн авианосец. Уже 17 декабря Белый дом объявил о полной блокаде венесуэльских танкеров.