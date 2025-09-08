Кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда рассмотрят 15 сентября

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит кандидатуру Игоря Краснова на должность главы Верховного суда 15 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе .

В этот же день рассмотрят и другие заявления, в частности на должности председателей Калужского и Самарского областных и Краснодарского краевого судов.

Заявление Краснов подал 25 августа, став единственным кандидатом на эту должность. Сейчас он занимает пост генерального прокурора.

Согласно закону, если ВККС утвердит кандидатуру, рекомендацию передадут президенту, а тот после проверки представит потенциального верховного судью на утверждение в Совет Федерации.

Прошлая глава органа — Ирина Подносова — умерла 22 июля. Она возглавляла суд с 2024 года.