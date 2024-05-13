Кандидатуру Голиковой утвердили на должность вице-премьера по социальным вопросам | 360°

13 мая 2024, 15:47
Кандидатуру Голиковой утвердили на должность вице-премьера по социальным вопросам
Госдума утвердила кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера
Кандидатуру Татьяны Голиковой утвердили на должность вице-премьера. Такое решение приняли в Государственной думе.
На пленарном заседании депутаты приняли проект постановления об утверждении Голиковой заместителем председателя правительства по социальным вопросам.
Реклама
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в тексте постановления.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на ключевые посты в правительстве выдвинули опытных претендентов. Голикову представил полпред кабмина в ГД Александр Синенко. Накануне кандидатуру Голиковой рассмотрели на расширенном заседании комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Госдума РФ
Реклама
Реклама