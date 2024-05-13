Кандидатуру Голиковой утвердили на должность вице-премьера по социальным вопросам | 360°

Важное 13 мая 2024, 15:47 Кандидатуру Голиковой утвердили на должность вице-премьера по социальным вопросам Госдума утвердила кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера Russian Government/via Globallookpress.com

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Кандидатуру Татьяны Голиковой утвердили на должность вице-премьера. Такое решение приняли в Государственной думе.

На пленарном заседании депутаты приняли проект постановления об утверждении Голиковой заместителем председателя правительства по социальным вопросам.

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«Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в тексте постановления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на ключевые посты в правительстве выдвинули опытных претендентов. Голикову представил полпред кабмина в ГД Александр Синенко. Накануне кандидатуру Голиковой рассмотрели на расширенном заседании комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.