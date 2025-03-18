Кандидатом на пост главы Ненецкого АО стала экс-глава правительства Запорожской области

Пост главы Ненецкого автономного округа может занять бывшая глава правительства Запорожской области Ирина Гехт. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации издания, главным кандидатом на должность уходящего в отставку главы НАО Юрия Бездудного стала уроженка Курганской области Гехт.

Свою политическую карьеру она начала в Челябинской области: в 2011 году ее назначили министром социальных отношений в областном правительстве, а через год она стала заместителем губернатора. В 2013 году чиновница получила должность заместителем председателя областного правительства.

С 2015 по 2019 она была сенатором от региона и занимала пост зампредседателя. С весны 2024 до января 2025 года Гехт являлась председателем правительства Запорожской области.

Юрий Бездудный объявил об отставке 18 марта. Он рассказал, что перейдет на другую должность и пожелал округу развития и процветания.