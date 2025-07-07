Кандидатом на должность министра транспорта стал Никитин

Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Никитина 7 июля назначили исполняющим обязанности главы Минтранса. Мишустин внес его кандидатуру в Госдуму на должность министра в соответствии со второй частью статьи 112 Конституции России.

Ранее Никитин занимал должность губернатора Новгородской области. За время, пока он был главой региона, он смог добиться заметных результатов. В области отметили подъем социальной и инвестиционной сфер. Губернатору удалось одновременно применять деловой подход и завоевать доверие местных жителей.

В феврале 2025 года Никитин стал заместителем министра транспорта. Он курировал развитие беспилотных технологий, а также работу департамента цифрового развития и проекты по информатизации и созданию цифровых платформ для управления транспортом.