Кандидатом на должность министра транспорта стал Никитин

Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Никитина 7 июля назначили исполняющим обязанности главы Минтранса. Мишустин внес его кандидатуру в Госдуму на должность министра в соответствии со второй частью статьи 112 Конституции России.
Ранее Никитин занимал должность губернатора Новгородской области. За время, пока он был главой региона, он смог добиться заметных результатов. В области отметили подъем социальной и инвестиционной сфер. Губернатору удалось одновременно применять деловой подход и завоевать доверие местных жителей.
В феврале 2025 года Никитин стал заместителем министра транспорта. Он курировал развитие беспилотных технологий, а также работу департамента цифрового развития и проекты по информатизации и созданию цифровых платформ для управления транспортом.
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