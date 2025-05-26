«Как закончился?» Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии

Путин уточнил у Орешкина, действительно ли в Белоруссии закончился картофель

Глава России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса пришел в недоумение от заявления о дефиците картофеля в Белоруссии. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

Обсуждение коснулось стабильности в сфере выращивания картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Путин отметил, что важно развивать собственное производство в стране.

«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь», — сказал глава государства.

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин в ответ заявил, что в Белоруссии картофель закончился, и Александр Лукашенко проводит по этому поводу совещание. Путин удивился такому заявлению.

«Как закончился? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — не поверил Путин.

В то же время генеральный директор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал о планах строительства крупнейшей в России фабрики по производству картофеля фри.

На той же встрече президент заявил, что Россия не станет упрощать задачу компании McDonald’s, если та захочет вернуться на российский рынок. Он также напомнил, что поручил правительству проработать программу возвращения компаний, которые этого хотят.