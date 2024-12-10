Кадыров увидел важный сигнал в речи Путина

Выступление российского лидера Владимира Путина на церемонии вручения медали «Золотая звезда» Героям России — это сигнал для недругов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

«[Путин] обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — указал он.

Также Кадыров отметил, что поддерживает слова президента о том, что сломить Россию ни у кого не получится. Он назвал единство и сплоченность российского народа залогом государства.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ключевая цель политики Путина заключается в восстановлении статуса великой державы для России. Она отметила, что президент вывел россиян из хаоса и развалившейся экономики.