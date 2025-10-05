Кадырову вручили медаль героя Чечни

По его словам, награду присудили за выдающиеся заслуги перед государством, преданное служение народу, личное мужество и многолетнюю деятельность, направленную на развитие и укрепление социально-экономического потенциала республики.

Даудов подчеркнул, что заслуги Кадырова «невозможно переоценить» и что они «достойны отдельного изучения».

Звание «Герой Чеченской Республики» было учреждено в ноябре 2022 года. Кадыров стал первым, кому ее присвоили в феврале 2023-го. Медаль выполнена в форме восьмиконечной звезды из 70 граммов золота 750-й пробы.

Ранее в сети появилось фото сына главы Чечни Адама Кадырова с часами стоимостью свыше 496 тысяч долларов (около 41 миллиона рублей). Часы Jacob & Co из белого золота, как отмечали СМИ, украшены бриллиантами. В августе он получил медаль «Защитник Чеченской Республики».