Кадырову вручили медаль героя Чечни
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.
По его словам, награду присудили за выдающиеся заслуги перед государством, преданное служение народу, личное мужество и многолетнюю деятельность, направленную на развитие и укрепление социально-экономического потенциала республики.
Даудов подчеркнул, что заслуги Кадырова «невозможно переоценить» и что они «достойны отдельного изучения».
Звание «Герой Чеченской Республики» было учреждено в ноябре 2022 года. Кадыров стал первым, кому ее присвоили в феврале 2023-го. Медаль выполнена в форме восьмиконечной звезды из 70 граммов золота 750-й пробы.
Ранее в сети появилось фото сына главы Чечни Адама Кадырова с часами стоимостью свыше 496 тысяч долларов (около 41 миллиона рублей). Часы Jacob & Co из белого золота, как отмечали СМИ, украшены бриллиантами. В августе он получил медаль «Защитник Чеченской Республики».