Премьер Таджикистана Расулзода озаботился ситуацией с мигрантами в России

Таджикистан обеспокоился ситуацией с мигрантами в России, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода. По его мнению, в РФ наблюдается «повсеместное нарушение прав и свобод» таджикских граждан, сообщил ТАСС .

«Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», — заявил Расулзода.

По его словам, граждан Таджикистана якобы часами и даже днями задерживают на границе при въезде в Россию. В то же время российские работодатели нуждаются в работниках из республики, уточнил премьер.

Зампред правительства Марат Хуснуллин анонсировал конец нелегальной миграции. По его словам, трудовые ресурсы в России нужны, однако все процедуры будут проводить исключительно в рамках закона.