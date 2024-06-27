Кадыров пригрозил родным террористов кровной местью

Чеченский глава Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после терактов в Дагестане. Видео с этим заявлением политик опубликовал в своем Telegram-канале .

Кадыров провел совещание с руководителями региональных правоохранительных ведомств. На встрече он сказал, что правительство Чечни видит «этих шайтанов», которые «засели в Европе».

«Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что нельзя посягать на жизнь человека. За такое преступление «будет кровная месть». По его словам, если чеченец не может справиться со своими детьми, то об этом следует сообщить властям.

Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Боевики атаковали православные храмы и синагоги. В ходе происшествия погиб 21 человек, среди них — протоиерей Николай Котельников. Священник скончался, когда попытался остановить террористов.