Кадыров отреагировал на введенные Британией санкции против его матери Аймани

Кадыров о санкциях против матери: Британия показала слабость и двойные стандарты

Великобритания показала абсурд и лицемерие своей политики, внеся в санкционный список Аймани Кадырову. Такое заявление сделал ее сын, глава Чечни Рамзан Кадыров. Запад руководствуется не моралью и правилами, а ненавистью и русофобией, написал политик в Telegram-канале .

«Борется не с врагами, а с женщинами, с матерями. <…> Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов», — написал Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что его мать не занимается политикой, помогает жертвам войны, поддерживает бедных и обездоленных по всему миру.

Великобритания 3 сентября обновила антироссийский санкционный список. В него внесли три физических и восемь физических лиц, в том числе командира полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева и мать Рамзана Кадырова Аймани.