Великобритания ввела санкции против командира полка полиции Чечни

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев попал в санкционный список Великобритании. Об этом сообщил сайт Минфина королевства.

Всего под санкции попало восемь физлиц. Великобритания также наложила ограничения на мать главы Чечни Рамзана Кадырова, общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, «Волонтеров победы» и «Движение первых».

«Следующие лица были добавлены в консолидированный список [санкций], теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг», — отметило ведомство в опубликованном документе.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал усилить санкции против России. По его словам, Западу следует ввести самые жесткие ограничения в сфере экспорта нефти, финансов и «гражданского сектора».