Кадыров опроверг новости о личном самолете и отдыхе в ОАЭ

Кадыров рассказал, что посещает ОАЭ раз в год для решения вопросов экономики

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг сообщения СМИ о личном самолете, на котором он якобы отдыхает в Арабских Эмиратах. В интервью РИА «Новости» он заявил, что посещает эту страну только раз в год и делает это исключительно для обсуждения экономических вопросов.

«Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему», — рассказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, где он проводит свой отпуск.

Глава Чечни подчеркнул, что у него нет личного самолета. В Эмираты он ездит не чаще одного раза в год, и то по экономическим вопросам.

«Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике», — объяснил он агентству.

Ранее Кадыров признался, что еще не посещал село Харкарой в горах Веденского района. Он отметил, что там находятся башни, небольшой древний город и крепость. По словам Кадырова, путешественникам стоит открыть для себя всю красоту Чеченской Республики — уникальной и живописной.