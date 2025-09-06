Кадыров назвал место в Чечне, где он еще не был

Кадыров рассказал, что еще не был в селе Харкарой в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что еще не посещал село Харкарой в горах Веденского района. Он рассказал об этом в беседе с РИА «Новости» .

Главе республики задали вопрос о любимом месте отдыха.

«Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми ее прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красива», — рассказал он.

Кадыров добавил, что планировал приехать в Харкарой, так как там располагаются башни, небольшой древний город и крепость. По его словам, в республике есть множество интересных маршрутов для отдыха.

