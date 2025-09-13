Кадыров объяснил уход дочери из политики

Айшат Кадырова покинула пост зампредседателя правительства Чечни, чтобы вернуться в индустрию моды. Об этом РИА «Новости» заявил ее отец, глава республики Рамзан Кадыров.

Он поддержал отставку дочери и отметил, что считает политику не совсем женским делом. Кадыров также напомнил, что у его дочери есть различные деловые проекты, с которыми она прекрасно справляется.

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», — добавил он.

Ранее глава Чечни рассказал о своих любимых местах для отдыха. По его мнению, в республике есть множество локаций, в которых можно расслабиться и насладиться природными красотами. Кадыров отметил, что хочет посетить село Харкарой, в котором есть небольшой древний город и крепость.