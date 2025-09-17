Кадыров объяснил, почему раньше придерживался жесткого стиля управления

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время борьбы с терроризмом придерживался жесткого стиля управления республикой, но сейчас подобные меры ни к чему. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Сейчас, когда система налажена, когда мы полностью победили терроризм, наладили мирную жизнь и занимаемся улучшением, развитием и планами на будущее, некоторые западные марионетки, которые раньше упрекали меня в чрезмерной жесткости, сейчас тиражируют слухи, что я болен, не провожу совещания», — сказал он.

По его словам, нынешняя система управления «работает как часы». Менять ее нет необходимости. Кадыров проявлял жесткость и решительность, когда дело касалось терроризма и сотрудников, не выполняющих обязанности. Теперь же все чиновники на своем месте.

Ранее Кадыров заявил, что новый район Грозного, названный в честь президента Владимира Путина — это бизнес-проект. Строительство должны завершить в следующем году. На территории будут работать предприниматели.