Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новый район Грозного, названный в честь Владимира Путина, является бизнес-проектом. Он объяснил в интервью РИА «Новости» , что его так назвали в благодарность президенту России, который помог восстановить республику.

Чеченский лидер сообщал о появлении района Путина еще в прошлом году. Полностью строительство планируют завершить к 2027 году.

По словам Кадырова, здесь будут работать с предпринимателями.

«Мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику», — сказал он.

Глава Чечни подчеркнул, что каждый в долгу перед президентом России.

Кадыров отметил, что в этом районе инженеры и архитекторы смогли дать волю своей фантазии, чтобы сделать его не только удобным, но и красивым для жителей Грозного и туристов.

Ранее чеченский лидер заявил, что его сына Адама удостаивали только заслуженными наградами. Он успешно справляется со своими задачами, хотя и спрос с него в разы больше.