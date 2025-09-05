Россиянам рассказали о вариантах недорого отдыха осенью 2025 года

Директор туристической фирмы «Вик-Тур» Виктория Ерина дала рекомендации относительно недорогого отдыха в России осенью 2025 года. Осень считается идеальным временем для путешествий по стране, поскольку поток туристов сокращается, погода становится мягче, а пейзажи наполняются красками золотистой природы, написал inkazan.ru .

Одним из лучших направлений, по мнению Ерины, является тур по городам Золотого кольца России. Маршрут включает посещение девяти знаменитых старинных русских городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Эти места известны своими историческими достопримечательностями, уникальными архитектурными ансамблями и традиционным русским гостеприимством.

Также в списке рекомендованных маршрутов присутствуют другие интересные города, расположенные вдоль легендарного туристического пути, такие как Рыбинск, Муром и Калязин. Выбор Золотого кольца в качестве туристического маршрута объясняется возможностью познакомиться с культурой древней Руси, насладиться красотой местных пейзажей и оценить разнообразие гастрономических традиций.