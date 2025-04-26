Хинштейн оценил работу по восстановлению курского приграничья после освобождения

Освобождение приграничных районов Курской области от украинских боевиков даст старт огромной работе по разминированию, расчистке и восстановлению жилых домов и зданий. Об этом написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что российские военные сломили последние рубежи обороны противника и выдавили оккупантов за пределы Курской области.

«Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории. Но мы обязательно с этим справимся», — пообещал Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области почтил память военных, погибших при освобождении Курской области.

«Мы никогда вас не забудем! Сделаем все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше!» — написал он.

О полном освобождении Курской области от украинских боевиков начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что в субботу, 26 апреля, российские военные освободили село Горналь — последний населенный пункт региона, который оставался под контролем ВСУ.

Герасимов добавил, что разгром украинских вооруженных формирований на территории Курской области завершился и план киевского режим по созданию «стратегического плацдарма» провален.

Путин поздравил российских бойцов с успехом и поблагодарил за проявленное мужество и героизм в служении России. Глава государства добавил, что понесенные противником потери в Курской области создали условия для наступления бойцов на самых важных участках фронта и приблизили победу.