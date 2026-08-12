Кабмин утвердил стратегию демографической политики Дальнего Востока

Российское правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока с 2026 по 2030 год. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«План состоит из шести разделов, которые нацелены на решение задач, обозначенных в стратегии. Это достижение демографической устойчивости Дальнего Востока за счет улучшения уровня и качества жизни людей, обеспечение опережающего социально-демографического развития макрорегиона, повышение рождаемости», — указали в документе.

Также в числе задач — совершенствование системы поддержки семей с детьми, помощь в совмещении профессиональной и семейной реализации граждан и формирование культуры здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке стремительно меняется рынок труда: число вакансий с частичной занятостью увеличилось вдвое, а зарплатные предложения за год выросли на 25%.