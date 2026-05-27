Кабмин утвердил план государственной языковой политики

Кабмин утвердил план действий по реализации основ государственной языковой политики, включающий комплекс мер, направленных на популяризацию и усиление роли русского языка в мире. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«В план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире», — заявили в пресс-службе.

Первый раздел документа направлен на создание условий для сохранения и развития языка, в том числе предусматривает обновление перечня нормативных словарей.

Также в раздел включили книжные выставки и просветительские акции, а еще онлайн-семинары для журналистов, посвященные сложным случаям русского литературного языка.

Ранее в России учредили стипендии для иностранцев за достижения в области русского языка и литературы. Выплаты будут назначать на год.