В России учредили стипендии для иностранцев за достижения в русском языке

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении в российских вузах стипендии имени Л. А. Вербицкой для иностранных студентов и аспирантов, имеющих достижений в области русского языка и литературы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Начиная с 1 сентября 2026 года выплаты ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 тысяч рублей для студентов (курсантов) и 20 тысяч рублей для аспирантов (адъюнктов)», — уточнили в кабмине.

Стипендию будут назначать на год. При этом студенты смогут получать ее со второго курса обучения бакалавриата или же с первого курса магистратуры, но определять их будут на конкурсной основе.

Претенденты должны не иметь академической задолженности, оценок «удовлетворительно» и ниже по результатам аттестации. Кроме того, их будут выдвигать ученые советы вузов. Еще одно условие — участие в научных конференциях, получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы и другое.

В России тем самым будут поддерживать молодых специалистов, которые в будущем будут преподавать русский язык и литературы за рубежом. Президент РФ Владимир Путин дал поручение о представление предложений об учреждении этой спецстипендии по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в ноябре 2024 года.

