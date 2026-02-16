Кабмин предложил определять возраст россиян при онлайн-покупках по биометрии

Правительство России предложило использовать биометрию для подтверждения возраста покупателей при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии правительства по вопросам регулирования платформенной экономики.

«Сейчас мы с маркетплейсами и с рынком обсуждаем меры, направленные на идентификацию покупателя», — процитировало его РИА «Новости».

Важно также внедрить регуляторные правила, которые требуют идентификации покупателя при покупке товаров категории 18+, связанных с безопасностью. В качестве одного из инструментов, добавил Григоренко, предлагается использование единой биометрической системы.

Ранее стало известно, что у россиян начали угонять аккаунты на маркетплейсах для покупки товаров в рассрочку. Аферисты оформляют заказы на гаджеты и дорогостоящую электронику. Их сообщники получают товар, а финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.