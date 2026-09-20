Явка избирателей в Подмосковье на 10:00 составила 40,10%

До 10:00 явка избирателей в Подмосковье составила 40,10%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

На избирательных участках проголосовали 33,99% граждан, через систему дистанционного электронного голосования — 85,73%.

В среднем по стране явка превысила 47%.

При этом свыше шести миллионов граждан отдали свой голос через электронные системы.

Сегодня, 20 сентября, начался третий и заключительный день выборов в Государственную думу IX созыва. В федеральный бюллетень вошли 10 партий, также половину парламентариев изберут по одномандатным округам.

Жители 11 регионов выбирают губернаторов, 39 — региональные парламенты. В 10 столицах регионов голосуют за должностных лиц муниципалитетов, в Подмосковье — за депутатов областной думы.