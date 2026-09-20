Явка на выборах в Госдуму составила 45%

Явка на выборах в Государственную Думу в России по состоянию на 7:57 составила 45,02%. Об этом сообщил сайт Центральной избирательной комиссии.

Дистанционным способом на выборах проголосовали почти шесть миллионов россиян. Это максимальный показатель за все годы, когда было доступно голосование онлайн и через терминалы.

Отдать свой голос можно до 20 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

В Московской области также проходят выборы в Мособлдуму. В Подмосковье явка к концу второго дня голосования достигла 38,81%.

Очно на избирательные участки пришли 32,84% жителей. С помощью системы дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 83,04% зарегистрированных избирателей.