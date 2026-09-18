Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 14:00 мск составила 10,41%

Явка на выборах депутатов Государственной думы по России к 14:00 по московскому времени составила 10,41%. Такие данные привел Центризбирком .

За места в Госдуме по федеральному избирательному округу борются 10 партий. В списке — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Одновременно в стране проходят региональные и муниципальные кампании. Депутатов законодательных собраний выбирают в 39 субъектах. Еще в восьми регионах жители напрямую голосуют за высших должностных лиц, а в трех их определят региональные парламенты.

Всего по итогам нынешней избирательной кампании предстоит заместить около 23 тысяч мандатов.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев в беседе с 360.ru заявил, что организаторы выборов создали все условия для свободного и удобного волеизъявления.