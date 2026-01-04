Медведев назвал ядерное оружие лучшей гарантией безопасности

Эффекта с точки зрения безопасности для государства в современных реалиях не дают ни деньги, ни дипломатия. Лучшей гарантией является ядерное оружие, указал в беседе с ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Так или иначе, в наше время обладать ядерным оружием — лучшая гарантия безопасности государства. Дипломатия и деньги такого эффекта не дают», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что при отсутствии ядерного арсенала страны либо будут усиленно вести разработки в этой сфере, либо начнут создавать военные альянсы с надежными союзниками. В пример он привел Россию и Белоруссию.

Зампред Совбеза также отмечал, что действия США против Венесуэлы стали агрессией и разрушением норм международного права.