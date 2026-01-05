Железная леди. Власть в Венесуэле взяла Делси Родригес

Вице-президент Делси Родригес приняла на себя руководство Венесуэлой. Кадры ее присяги распространил местный телеканал TeleSur .

Церемония состоялась в стенах Национальной ассамблеи, венесуэльского парламента. Процедуру назначения провел родной брат новой главы государства — спикер парламента Хорхе Родригес.

Он объявил, что в связи с насильственным отстранением Николаса Мадуро, полномочия президента переходят к его заместителю для поддержания порядка в республике.

Согласно конституционной логике Каракаса, захват лидера американскими военными трактуется как «временное отсутствие» президента.

Приход Делси Родригес к власти произошел на фоне жесткого предупреждения из Вашингтона. Дональд Трамп потребовал от Родригес полного сотрудничества и пригрозил, что в противном случае ее ждет нечто «худшее, чем Мадуро».

На министерский пост Делси Родригес привела ее карьера при Уго Чавесе. Ее высоко оценил и Николас Мадуро, политик прозвал соратницу «тигрицей». Фактически, Родригес стала лицом политики Мадуро, сам он за границу почти не выезжал.