Железная леди. Власть в Венесуэле взяла Делси Родригес
Временным главой Венесуэлы стала соратница Мадуро Делси Родригес
Вице-президент Делси Родригес приняла на себя руководство Венесуэлой. Кадры ее присяги распространил местный телеканал TeleSur.
Церемония состоялась в стенах Национальной ассамблеи, венесуэльского парламента. Процедуру назначения провел родной брат новой главы государства — спикер парламента Хорхе Родригес.
Он объявил, что в связи с насильственным отстранением Николаса Мадуро, полномочия президента переходят к его заместителю для поддержания порядка в республике.
Согласно конституционной логике Каракаса, захват лидера американскими военными трактуется как «временное отсутствие» президента.
Приход Делси Родригес к власти произошел на фоне жесткого предупреждения из Вашингтона. Дональд Трамп потребовал от Родригес полного сотрудничества и пригрозил, что в противном случае ее ждет нечто «худшее, чем Мадуро».
На министерский пост Делси Родригес привела ее карьера при Уго Чавесе. Ее высоко оценил и Николас Мадуро, политик прозвал соратницу «тигрицей». Фактически, Родригес стала лицом политики Мадуро, сам он за границу почти не выезжал.