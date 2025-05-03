«Я с этим живу и борюсь». Путин рассказал о постоянном желании «врезать»

Путин рассказал, что живет и борется с желанием врезать всегда

Президент России Владимир Путин откровенно ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, не возникает ли у него желание «врезать», несмотря на хладнокровие и сдержанность. Фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале .

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — честно ответил глава государства на вопрос журналиста.

Кадры войдут в новый документальный фильм, приуроченный к 25-й годовщине правления Путина, который выйдет в воскресенье на телеканале «Россия 1». Впервые Владимир Путина выиграл выборы президента в 2000 году, в должность он вступил 7 мая.

Зарубин на протяжении недели публикует в Telegram-канале фрагменты фильма. В одном из них глава государства показал содержимое холодильника в своей кремлевской квартире. Интервью проходило в почти домашней обстановке, без официоза.