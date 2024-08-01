Стало известно, уйдет ли Путин в отпуск в августе

Песков: у Путина в августе не просматривается окон для отпуска

В августе у президента России Владимира Путина ожидается насыщенный рабочий график, для возможного отпуска окон не просматривается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«В августе, честно говоря, у президента не просматриваются никаких окон. Там все время идет рутинный, но весьма напряженный график», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что публичное появление Путина — лишь верхушка айсберга, а основная работа проводится без выходных, практически ежесуточно.

«Это и президент, и верховный главнокомандующий, и взаимодействие по экономическим делам с правительством. Поэтому окон никаких пока у него не просматривается», — заключил он.

Ранее Путин признался, что считает встречи и общение с молодыми людьми вариантом отдыха для себя.