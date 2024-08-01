Стало известно, уйдет ли Путин в отпуск в августе
Песков: у Путина в августе не просматривается окон для отпуска
В августе у президента России Владимира Путина ожидается насыщенный рабочий график, для возможного отпуска окон не просматривается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«В августе, честно говоря, у президента не просматриваются никаких окон. Там все время идет рутинный, но весьма напряженный график», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что публичное появление Путина — лишь верхушка айсберга, а основная работа проводится без выходных, практически ежесуточно.
«Это и президент, и верховный главнокомандующий, и взаимодействие по экономическим делам с правительством. Поэтому окон никаких пока у него не просматривается», — заключил он.
Ранее Путин признался, что считает встречи и общение с молодыми людьми вариантом отдыха для себя.