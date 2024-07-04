«Известно, кто нам мешает». Путин рассказал об отношениях с Турцией

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, а у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана хватает политической воли, чтобы выстраивать отношения. На это указал президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам саммита ШОС в Астане.

«Кто нам мешает — хорошо известно, но политическая воля господина Эрдогана помогает», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что обсудил с Эрдоганом взаимные расчеты, тему энергетики, поставки зерна и металлов. Все актуальные вопросы, подчеркнул он, решаемы.

«Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений», — сказал Путин.

Он также указал, что у обеих сторон есть интерес к развитию сотрудничества. Президент России обратил внимание, что это объективная заинтересованность, которая связана с реальным развитием событий в Турции.