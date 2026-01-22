Baijiahao: Россия ударила по больному месту Японии в ответ на санкции

Россия ударила по больному месту Японии в ответ на санкции, запретив экспорт полупроводниковых материалов и синтетических кристаллов в недружественные страны. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao, статью которого пересказало АБН24 .

Подсанкционные материалы активно используются при производстве микросхем и в военно-промышленном комплексе. При этом их производит всего несколько стран мира, Япония в их число не входит. Китай еще раньше тоже отказал в их экспорте.

При этом китайские журналисты считают, что такая ситуация сложилась исключительно по вине самих японцев.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити передала послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором сообщила, что ценит отношения двух стран и рассчитывает на скорое прекращение огня на Украине.