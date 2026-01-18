Японский депутат передал Путину письмо с посланием от Такаити

TK: японский депутат Судзуки в декабре передал послание от Такаити для Путина

Японский депутат Мунэо Судзуки передал послание от премьер-министра страны Санаэ Такаити президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил журнал Toyo Keizai .

По информации источника, парламентарий передал послание на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым 26 декабря.

«Такаити передала Судзуки устное послание президенту России, где говорится, что Япония ценит отношения с Россией и надеется на немедленное прекращение огня», — утверждают авторы статьи.

Судзуки прилетал Россию в конце декабря, также провел встречи с замглавы МИД Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. О результатах визита парламентарий лично доложил Такаити.

Судзуки отмечал, что в России его приняли очень радушно. Он заявил о большой мощи страны, впечатлившись предновогодним видом Москвы.