«Издевательство и кощунство». Мизулина жестко ответила на слова Трампа о Второй мировой
Мизулина сочла кощунством слова Трампа о Второй мировой войне
Заявления американского лидера Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне звучат как издевательство и кощунство. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ее процитировало РИА «Новости».
Мизулина подчеркнула, что подобные высказывания — пренебрежение реальным историческим фактом. Активистка напомнила, что советские солдаты защищали свою Родину и сражались за освобождение своей страны, а не за интересы других государств.
Она добавила, что подобные заявления могут принижать заслуги тех, кто воевал в Великой Отечественной войне.
Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов.
Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета
Трамп во вторник, 22 января, с угрозами призвал Россию завершить спецоперацию. Он также заявил, что «любит русский народ» и ошибочно добавил, что Россия «помогла» США «выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней».