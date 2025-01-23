«Издевательство и кощунство». Мизулина жестко ответила на слова Трампа о Второй мировой

Заявления американского лидера Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне звучат как издевательство и кощунство. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ее процитировало РИА «Новости» .

Мизулина подчеркнула, что подобные высказывания — пренебрежение реальным историческим фактом. Активистка напомнила, что советские солдаты защищали свою Родину и сражались за освобождение своей страны, а не за интересы других государств.

Она добавила, что подобные заявления могут принижать заслуги тех, кто воевал в Великой Отечественной войне.