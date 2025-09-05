«Избыточные ожидания» вместо «совсем ***». Как Путин ответил на требования Киева о встрече

Президент России Владимир Путин вежливо отреагировал на запрос Украины о встрече, уточнив детали. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На ВЭФ Путин заявил, что Украина хочет встречи с ним и предлагает ее, но требует, чтобы российская сторона приехала в третью страну. Президент назвал это «избыточными запросами» к Москве.

«Словарь вежливого человека. Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо „совсем ***“ использовал словосочетание „избыточные ожидания“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Путин заявил, что войска НАТО, появившиеся на Украине, будут считаться законными целями России. Втягивание Украины в альянс связано с желанием разместить там воинский контингент. До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что 26 западных стран могут направить военных на Украину.