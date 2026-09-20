Избирательные участки открылись в Богородском округе

Жители Богородского округа продолжают приходить на избирательные участки, чтобы выбрать депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Ветеран СВО Илья Зыков, впервые посетивший УИК, оценил организацию голосования.

Он отметил, что для него это был совершенно новый опыт.

«Не по себе немного. Как подросток себя ощущаешь. Уже взрослый, а идешь как будто „в первый раз в первый класс“. А так все четко. Уже знаешь, куда ставить галочку», — подчеркнул участник спецоперации.

Принять участие в голосовании можно на УИК, дистанционно в электронном формате или на дому при наличии оснований.

Воскресенье — последний день, когда можно отдать свой голос и выполнить гражданский долг. Всего в федеральные бюллетени внесли 10 партий.

В 11 регионах жители выбирают не только депутатов Госдумы, но и губернаторов. Также 39 субъектов голосуют за региональные парламенты, а 10 региональных столиц проводят муниципальные выборы. В Подмосковье проходит голосование за депутатов Мособлдумы.