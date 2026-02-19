Из России выдворили 72 тысячи иностранцев за нарушение закона

За год из России выслали 72 тысячи мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«В 2025 году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев. Конечно, возникает вопрос: могли бы вы выдворить в 10 раз больше? Отвечаем: могли бы, если бы на это еще было финансирование», — процитировало его РИА «Новости».

Он добавил, что сотрудники МВД России трудятся на пределе своих сил, и сегодня проблема комплектования стала еще более острой, чем в предыдущие годы.

Также Колокольцев раскрыл подробности об эксперименте по биометрии на погранпунктах. Министр МВД РФ отметил, что благодаря принятым мерам выявили более 48 тысяч тех, кто находился в розыске или имел ограничения на въезд.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли работу канала нелегальной миграции из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья.