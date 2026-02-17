Канал незаконной миграции из Латинской Америки пресекли в России

Сотрудники ФСБ совместно с Министерством внутренних дел пресекли работу канала нелегальной миграции из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным следствия, организатор схемы обманывал мигрантов, оформлял им поддельные миграционные документы и присваивал себе их зарплату. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По другим участникам схемы решения пока не вынесли.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал миграции в Крыму. Директор предприятия по заготовке металлолома с помощью знакомого фиктивно поставил восьмерых приезжих из Средней Азии на миграционный учет и помогал им получать патенты. В итоге его приговорили к шести годам условно.