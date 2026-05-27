Из Приморья в КНДР запустят морской пассажирский паром

Губернатор Кожемяко сообщил о планах запуска парома из Приморья в КНДР

Морской пассажирский паром могут запустить из Приморья в КНДР наряду с новыми авиарейсами во Владивосток. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на заседании заксобрания, его слова привело агентство «Прайм» .

По словам главы Приморья, пассажиропоток в аэропорту Владивостока за прошлый год вырос на 60%. В планах на этот год — открытие перелетов в Гонконг, Шеньян и Южную Корею.

«[Планируется] новое направление в КНДР, куда также может начать ходить морской пассажирский паром», — сказал глава Приморья.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР в различных областях, включая военную сферу. По его словам, это не противоречит международным обязательствам Москвы.