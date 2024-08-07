Из Херсонской области с начала года выслали 24 незаконных мигранта

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С начала года судебные приставы выдворили 24 граждана пяти стран, нелегально прибывших на заработки в Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

По данным службы, это граждане Азербайджана, Армении, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Всем им выписали административные штрафы и предписали покинуть Россию.

Поскольку в Херсонской области нет собственного центра временного содержания, перед депортацией их отправили в Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградскую и Ростовскую области.

Ранее стало известно, что из Подмосковья за полгода выдворили более 2,5 тысячи нелегальных мигрантов.

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