Российское посольство в Риме поблагодарило граждан Италии за слова солидарности и поддержки после атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство в официальном телеграм-канале также раскритиковало итальянское правительство за молчание об этом ударе.

Дипломаты рассказали, что в адрес посольства пришло множество писем сочувствия от итальянских общественных деятелей, интеллигенции и простых людей. Эти сообщения, как отметили в дипмиссии, доказали, что граждане Италии остаются верны ценностям гуманизма.

При этом поведение официального Рима российских дипломатов возмутило. Власти Италии полностью проигнорировали ракетный удар ВСУ по молодежному колледжу, где погиб 21 студент.

«Итальянские власти предпочли никак не отреагировать на очередное преступление, совершенное [Киевом], который они спонсируют, против мирного населения Донбасса, на этот раз против невинных студентов колледжа. Тем самым они фактически дали [киевским властям] зеленый свет на дальнейшие преступления», — констатировали в посольстве.

Город Старобельск находится в Луганской Народной Республике. В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ атаковали его ракетами и беспилотниками, удар пришелся на колледж. Погиб 21 студент.

Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что на Западе прессе запретили освещать теракт в Старобельске.