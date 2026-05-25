Захарова заявила, что на Западе запретили СМИ освещать теракт в Старобельске

Часть западных журналистов, побывавших на месте теракта в Старобельске, получила от редакций запрет на публикацию материалов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала .

«Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать», — сказала она.

Дипломат напомнила, что на месте были журналисты из Италии. Накануне итальянские коллеги прислали ей сообщение о том, что информацию блокируют.

«Западные издания будут это делать. Почему? Это продуманная акция», — отметила представитель МИД.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью дронов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа (входит в Луганский государственный педагогический университет) в ЛНР. В тот момент в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 детей.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые западные СМИ под различными предлогами отказались приезжать в Старобельск. По его словам, такие действия не позволяют им называться объективными.