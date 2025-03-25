Лавров: желание сдержать Россию и сломить ее — тактика Наполеона и Гитлера

Стремление западных стран сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение — это желание Наполеона и Гитлера. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу .

«Мое ощущение истории, что мы все это уже проходили. Вот Наполеон и Гитлер, цели были те же», — сказал он.

Лавров напомнил, что Гитлер с Наполеоном когда-то захватили всю Европу. Сейчас она тоже для этого мобилизована.

Ранее издание 19fortyfive сообщило, что европейские страны встали перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией. Им предстоит определиться: нужно ли продолжать воинственную внешнюю политику против российской стороны или перестать делать из нее вечного противника.

По мнению журналистов, при втором раскладе ЕС станет центром дипломатии для решения конфликтов, а не воинственным союзом.

До этого военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что антироссийские силы на Западе потерпели глобальное поражение. Они вынуждены наблюдать за развитием России, которое обусловлено стараниями президента Владимира Путина.