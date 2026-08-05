Иран и Оман согласовали координаты маршрута через Ормузский пролив

Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба МИД Исламской Республики.

«Если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий, совместное заявление Ирана и Омана с основными согласованными положениями будет окончательно доработано», — прокомментировал официальный представитель дипведомства Исмаил Багаи.

Он добавил, что закрытие пролива было ответом на военную агрессию США и Израиля, поэтому соглашение между Ираном и Оманом не гарантирует безопасности для проходящих судов. Факторы, дестабилизирующие ситуацию в регионе, такие как морская блокада и другие агрессивные действия Соединенных Штатов против интересов Исламской Республики, по-прежнему действуют.

Ранее по судну под флагом Либерии, проходившему через Ормузский пролив, ударил снаряд. На борту возник пожар.