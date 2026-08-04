По сухогрузу в Ормузском проливе ударил снаряд

Судно под флагом Либерии в Ормузском проливе у берегов Омана атаковали неизвестные, от попадания снаряда на борту возник пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Снаряд попал в машинное отделение сухогруза Minoan Pioneer, загорелась жилая зона. Экипаж покидает поврежденное судно, один моряк пропал без вести.

Оператор сухогруза — греческая компания Modion Maritime Management.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил на мероприятии в Белом доме, что конфликт с Ираном проходит «очень и очень хорошо» и провел параллели с Венесуэлой. Накануне он писал, что США и Иран продолжают переговорный процесс, несмотря на заявления властей Исламской Республики об обратном.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а прямых контактов с Соединенными Штатами нет.